La guerra cambia, arriva il terrore dello stallo e Israele addestra i soldati contro Hezbollah

Nitzan Alon è il generale israeliano che si sta occupando di tutte le informazioni di intelligence che riguardano gli ostaggi, non ne trapelano molte, lavora incrociando le informazioni dei soldati nella Striscia e quelle dei prigionieri liberati due mesi fa. Ieri Israele si è tinta di arancione per ricordare che uno degli israeliani sequestrati, Kfir Bibas, il bambino dai capelli rossi, ha compiuto il suo primo anno di vita in prigionia. Hamas avrebbe dovuto liberarlo durante la tregua di novembre, ma non l’ha fatto e, quando i combattimenti sono ricominciati, ha pubblicato un video: camera fissa sul padre di Kfir – anche lui in ostaggio – un terrorista gli dice che sua moglie e i suoi figli sono stati uccisi dalle bombe israeliane. Non ci sono prove, solo la perversione di mostrare la sofferenza e utilizzarla per fare pressione sulla società israeliana. La guerra a Gaza è cambiata e l’esercito ha deciso che la presenza dei soldati non sarà costante, entreranno e usciranno, a seconda della necessità. Una zona particolarmente fortificata verrà disposta al confine, da lì partiranno gli attacchi non appena arrivano le evidenze di un tunnel da distruggere, di postazioni per lanciare razzi da eliminare. Le infrastrutture di Hamas rimangono molte, gli uomini anche, ma restare dentro per i soldati è rischioso. Il timore di uno stallo nella guerra è concreto, i soldati rischiano di essere sempre più soggetti ad azioni di guerriglia, a trappole, andare dentro e fuori dalla Striscia è il rimedio per bilanciare le necessità di un conflitto iniziato per obiettivi non ancora raggiunti e una guerra che si allunga tanto da far temere l’arrivo di un punto morto.

