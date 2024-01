La Germania contro la demonizzazione culturale d'Israele (e il Nobel la boicotta) 

“Molti quartieri in Germania non sono sicuri per gli ebrei”, denuncia Philipp Peyman Engel, il capo redattore del più importante giornale ebraico della Germania, la Jüdische Allgemeine. “Ciò da cui mia madre è fuggita in Iran ora ci raggiunge in Germania”. In un discorso al Consiglio centrale degli ebrei tedeschi, Claudia Roth – ministro della Cultura – attacca “il silenzio della maggioranza del nostro paese, compresi molti esponenti della scena culturale” in seguito alle atrocità di Hamas. “Qualunque sia la ragione che adduciamo per questo silenzio sul terrorismo di Hamas, non riesco a trovarne una spiegazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE