L'isolamento di Bibi da Washington a Gerusalemme

Benjamin Netanyahu e i membri del gabinetto di guerra sembrano parlare di due conflitti differenti, per i quali vedono delle soluzioni opposte. Le divisioni diventano profonde e la parola “elezioni anticipate” si trasforma in un rimedio e in una minaccia allo stesso tempo. Anche gli Stati Uniti e il premier israeliano sembrano parlare di due guerre diverse. Se non fosse Bibi il premier di Israele, il conflitto a Gaza verrebbe condotto nello stesso modo, cambierebbe di molto la comunicazione, che in una guerra non è cosa da poco. Gli americani, che finora hanno appoggiato le azioni di Israele sono stanchi da tempo dell’atteggiamento di Netanyahu, che giovedì è andato in conferenza stampa a dire due stati vuol dire meno sicurezza per Israele. E’ un’opinione diffusa, ma Bibi ha deciso di accompagnare questa sua opinione con delle critiche nei confronti degli Stati Uniti e delle loro idee relative alla guerra e soprattutto al dopoguerra. Non c’è mai stato un buon rapporto tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, ma finora i funzionari americani hanno risparmiato al premier israeliano delle critiche pubbliche. Bibi non ha mai gradito che i membri dell’Amministrazione americana oltre a parlare con lui abbiano intrattenuto rapporti con i suoi oppositori: si sono incontrati con Benny Gantz, ex ministro della Difesa che è entrato nel governo dopo il 7 ottobre, ma anche con Yair Lapid, che pure era stato invitato dal premier a entrare in un governo di unità nazionale, ma ha preferito rimanerne fuori. Questi appuntamenti sono stati spesso letti dal premier come la conferma di un’antipatia nei suoi confronti e di un auspicio di caducità politica. Per tutti, Bibi sembra troppo ossessionato dalla sua situazione personale e giudiziaria per essere a capo di un paese che combatte una guerra e potrebbe doverne combattere altre. Il gabinetto di guerra, l’organo che si è formato dopo il 7 ottobre e che prende decisioni separate rispetto al resto del governo, fa sempre più fatica a stare assieme e per la prima volta uno dei suoi membri, l’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, ha detto pubblicamente, durante un’intervista televisiva, che il paese dovrebbe andare a elezioni anticipate. Gantz e Eisenkot credono che sia giunto il momento di usare di più la diplomazia per liberare gli ostaggi e accusano il premier di mentire agli israeliani sulla guerra: la crisi è profonda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE