Dentro al canale telegram degli insegnati dell'Unrwa che lodano Hamas

Il ruolo dell’Unrwa a Gaza sarebbe dovuto essere quello di assistere, soccorrere, aiutare lo sviluppo dei palestinesi nel territorio della Striscia, ma anche in Giordania, Libano, Siria e Cisgiordania. L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi ha rivestito dal 1948 un ruolo importante, vitale, di speranza. E avrebbe potuto contribuire in modo fattivo al futuro dei palestinesi. Dentro alla Striscia di Gaza, alcuni dipendenti dell’Unrwa sono stati anche soggetti a minacce da parte di Hamas, altri invece sarebbero stati compiacenti con i terroristi che, da quando sono arrivati al potere, hanno impoverito gli abitanti e imposto un regime mortale anche per molti palestinesi.

