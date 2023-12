I tempi della guerra per Biden e per Bibi. Una sorpresa sul consenso

In Israele arriva Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale americana, per discutere di come cambiare tattica. L'obiettivo è esempre lo stesso: estirpare Hamas

Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale dell’Amministrazione americana, arriva oggi in Israele per incontrare Benjamin Netanyahu e il war cabinet e discutere dei tempi della guerra contro Hamas. Parlando lunedì con il Wall Street Journal, Sullivan ha detto: “Non si deve passare dalla situazione di oggi al nulla in termini di pressione sugli obiettivi di Hamas e la sua leadership ed è necessario conservare gli strumenti per ottenere il rilascio degli ostaggi, ma bisogna entrare in una fase diversa rispetto alle operazioni ad alta intensità di oggi”. In termini più spicci: gli americani chiedono a Netanyahu di continuare a dare la caccia a Hamas ma cambiando tattica, cioè riducendo o fermando gli attacchi aerei su Gaza e proteggendo così la popolazione palestinese. I bombardamenti sono stati definiti “indiscriminati” dallo stesso presidente, Joe Biden. (Peduzzi segue a pagina tre)

Le parole del presidente americano sono state lette come una frattura con l’alleato israeliano: c’è chi ha detto finalmente!, chi ha detto troppo tardi, chi pensa che tanto Netanyahu non ascolta nessuno se non i suoi ministri più estremisti, chi riesuma gli antichi attriti tra il presidente americano e il premier israeliano.