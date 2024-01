Chi c'è nel team mandato dal Sudafrica alla corte dell'Aia per accusare Israele

I rapporti di Pretoria con i leader di Hamas, e con Putin. L’impegno sudafricano in prima linea su Gaza è in marcato contrasto con la posizione equivoca sulla guerra in Ucraina

Classe 1936, considerato tra i più autorevoli penalisti e internazionalisti sudafricani, bianco già attivo nella lotta contro l’apartheid, John Dugard è considerato uno dei padri della Costituzione del 1996, ma è opinione diffusa che i governi dell’African National Congress (Anc) gli abbiano dato incarichi meno importanti di quelli che avrebbe potuto meritare in patria. Ne ha in compenso avuti a livello internazionale, dove si è distinto per una insistita denuncia della situazione dei palestinesi come analoga all’apartheid. Tembeka Ngcukaitobi a sua volta fu l’avvocato che rappresentò l’opposizione di sinistra degli Economic Freedom Fighters in una lunga serie di denunce contro il presidente Jacob Zuma: quello stesso Zuma che aveva infine elargito nel 2012 a Dugard il prestigioso Ordine del Baobab quasi a indennizzo per il modo in cui era stato trascurato dai governi precedenti, ma che infine è stato costretto alle dimissioni. Insomma, qualche giornale ha potuto titolare sul fatto che nel team mandato all’Aia dal Sudafrica per accusare Israele di genocidio, pur accompagnato dal ministro della Giustizia Ronald Lamola, il governo di Pretoria è riuscito a infilare anche alcuni suoi noti critici.