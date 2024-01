Il dorato mondo dello showbiz glissa sugli ostaggi israeliani

“Tutto quel femminismo Barbie da miliardi di dollari e tutti questi giovani attori e attrici consapevoli e nessuno che abbia detto nulla ai Golden Globe sui 133 ostaggi d’Israele. Non un attore, un regista, un produttore, un comico... e si sa che gli attori, gli artisti parlano di tutto, nessuno ha detto una parola. Non faccio nomi perché nessuno ha detto niente”. Attaccando i colleghi di Hollywood, l’attore americano Michael Rapaport sembra quasi aver voluto rispondere alla domanda di Douglas Murray sullo Spectator: “Perché le celebrità non sono interessate agli ostaggi israeliani?”.

