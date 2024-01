Da Oppenheimer a Barbie: tutti i vincitori dei Golden Globes 2024

Back to the standards, si potrebbe dire. L’ottantunesima premiazione dei Golden Globes, tenutasi stanotte al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, ha pressoché confermato le aspettative in quanto a premi in proporzione alle nominations. Anticamera degli Oscar – per quanto riguarda i film - e riconoscimento supremo per le serie tv, i Golden Globes di quest’anno hanno visto un nuovo host, Jo Koi, un diverso canale su cui sono stati trasmessi (CBS e Paramount+, ma solo per l’America) e due nuove categorie (complici gli smottamenti all’interno della Hollywood Foreign Press Association, ora sciolta). Sono aumentati i candidati per categoria – da cinque a sei – e ne sono state aggiunte due ovvero miglior blockbuster (risultato al box office e qualità della pellicola) e miglior stand up comedian televisivo.

