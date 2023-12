"Succession" ci manca tremendamente, e forse manca pure a chi l'ha ideata

Logan Roy e famiglia mancano a noi, dopo l’ultimo episodio di “Succession” e quattro stagioni di amore travolgente. Bella scrittura, personaggi presi non “dalla vita” ma dai migliori testi teatrali. Shakespeare compreso, che sapeva immaginare e mettere in scena ogni cosa. Scopiazzare da uno meno bravo sarebbe masochismo. Citarlo – ora si dice così – è una bella rivincita per chi fu accusato di farsi bello con le piume altrui – peraltro: quando l’originalità non era un valore, e gli uomini travestiti recitavano ruoli da fanciulla trepidante d’amore.

