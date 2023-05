Dopo 40 anni i ricchi continuano a piangere (sullo schermo)

Tra film come “Triangle of Sadness” e serie come “White Lotus”, nessuno invidia più queste élite. In “Succession” ogni umanità è rimossa. Che sia un nuovo stratagemma della lotta di classe?

La prima puntata di “Los ricos tambien lloran”, in italiano “Anche i ricchi piangono”, uscì in Italia quarant’anni fa, trasmessa nel 1983 su Rete A, poi dal 1984 dal circuito Euro Tv e da gennaio ad agosto del 1993 da Rete 4; l’ultimo passaggio televisivo a livello nazionale risale al 1996 sul circuito Odeon TV. Con 248 episodi è stata una delle soap o telenovelas più viste nella storia d’Italia (ancora si chiamavano così, ancora non erano “serie”, erano un consumo subculturale non da vantarsi, non c’era l’espressione orgogliosa “Rete A and Chill” per dire che si sta a casa in pigiama e ciabatte come oggi a guardare Netflix).