Il romanzo gattopardesco di Gioacchino Lanza Tomasi

Come il padre adottivo, il romanziere Tomasi di Lampedusa, anche il figlio musicologo è stato un "alieno" nella Palermo aristocratica

Ci sono anche gattopardi che lavorano. Si sa che per gli aristocratici siciliani da sempre si pone il bivio cruciale tra i due grandi format esistenziali. C’è la strada classica (decadenza grandiosa, rimpianto, camicie stirate a Londra, ecc.), e poi c’è quella variante rarissima dei principi siciliani-imprenditori, magari nei vini e nei gelati. Gioacchino Lanza Tomasi, mancato mercoledì a Palermo a 89 anni, aveva scelto la variante due. Il principe (anzi per la precisione duca, di Palma, per delle strane ragioni araldiche) è stato un esempio di industriosità umana e culturale notevole.