Putin invitato in Sudafrica. I dubbi di Ramaphosa e l'insidia di Orbán

In agosto si terrà il vertice dei Brics a Johannesburg e in teoria si dovrebbe dare esecuzione all'ordine di arresto nei confronti del presidente russo. Ma il governo sudafricano si mostra ancora più incerto dell'Ungheria

Dal 22 al 24 agosto Putin dovrebbe recarsi al vertice dei Brics a Johannesburg, ma il Sudafrica è uno dei 123 paesi che, avendo sottoscritto lo Statuto di Roma, riconoscono la Cpi e le sue decisioni. Dunque, in teoria sarebbe tenuto a dare esecuzione all’ordine di arresto di Putin che la Cpi ha emanato. Un problema simile si era già presentato nel 2015, quando venne in Sudafrica l’allora presidente del Sudan Omar al Bashir, a sua volta colpito da ordine di arresto della Cpi. Presidente era allora Jacob Zuma, che però si rifiutò di agire contro l’ospite, basandosi sul principio dell’immunità per i capi di stato. Un tribunale sudafricano, in realtà, aveva vietato ad al Bashir di lasciare il paese mentre veniva presa in considerazione l’estradizione, ma il giorno dopo questa decisione il presidente sudanese tornò nel suo paese senza che le forze dell’ordine sudafricane gli impedissero di farlo. Un precedente?