Il mandato di cattura per Putin visto da una madre a cui i russi hanno rubato due figlie

Dopo che il Tribunale dell’Aia ha annunciato il mandato di cattura per Vladimir Putin, in Italia alcuni editorialisti e giuristi si sono preoccupati che questa novità compromettesse la pace. L’ipotesi del negoziato purtroppo non era sul tavolo neanche un attimo prima che fosse spiccato il mandato, ma c’era un’emergenza: fermare i rapimenti di bambini. La questione è se con la sua azione la Corte possa provare non a punire a posteriori, ma innanzitutto a fermare un crimine di guerra che è in corso. A Mosca, tra le reazioni sprezzanti (“Il provvedimento è carta igienica!”), ce n’è stata una più composta che tradisce come il Cremlino non sia davvero indifferente all’onta internazionale: la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha detto che quando ci sarà un negoziato, dovrà comprendere “la caduta delle accuse intentate contro le autorità russe dalle Corti internazionali”.

