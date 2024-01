La domanda sull'uso della forza che il Sudafrica non pone all'Aia

Migliaia di palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dai bombardamenti israeliani, migliaia di case sono state distrutte, buona parte della popolazione della Striscia è sfollata in zone che non sono considerate sicure: è o non è un genocidio? E’ una decisione giuridica “basata sui fatti, in cui bisogna che sia dimostrato che ci sia un intento specifico di distruggere tutta o una parte sostanziale di una popolazione”, ha detto David Scheffer in un’intervista a Julia Ioffe su Puck.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE