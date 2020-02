È meglio combattere il coronavirus o discutere della Sanità regionale?

Dividersi in tifoserie davanti all’emergenza coronavirus è un po’ come trasferire la strategy room al bar sport. C’è poco da ridere. Perché lo scontro tra curve c’è stato – o quantomeno si è rischiata da vicino la collisione – e a pagare un prezzo alto è la Lombardia, sia in termini strettamente sanitari, che per il personale sanitario sotto pressione, che per la valutazione dell’intero sistema della Sanità regionale. Detto che le strutture stanno reggendo l’urto, e anche la preparazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.