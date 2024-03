Spinte al centro. La mossa di Renzi con Bonino, il rebus Calenda e il ritorno di FI. Milano balla

Vecchia regola elettorale della politica: il primo che devi combattere è quello che balla sulla tua piastrella. La traduzione – per quello che fu Terzo polo – è semplice: se in due, o in tre, si suddividono un elettorato moderato, europeista, riformista, il primo da far fuori il competitor interno. Se poi aggiungiamo che le Europee hanno uno sbarramento al 4 per cento, che i due litiganti molto litigiosi sono Matteo Renzi e Carlo Calenda e che la regina con la bacchetta magica in grado di trasformarne almeno uno in principino vincente su uno scranno di Strasburgo si chiama Emma Bonino, il gioco diventa obbligato. E a vincerlo, almeno in linea teorica, è al momento Renzi, che ha siglato il patto per essere nella super lista (quanto a numero di sigle) degli “Stati Uniti d’Europa” che fa riferimento a Renew Europe di Macron (i simboli aderenti: Più Europa, Italia viva, i Libdem, i socialisti di Enzo Maraio e Volt). Calenda non ne vuole sapere, a meno di cambiare idea più tardi, potrebbe essere un rischio. Ma soprattutto la certificazione che quel polo dell’area riformista che ha sempre visto la Lombardia come una terra promessa è destinato a non esistere anche stavolta.

