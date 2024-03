Due civici di centrodestra per sfidare le roccaforti della sinistra 

In vista delle amministrative di Bergamo e Cremona il centrodestra lombardo punta sui candidati civici. E intanto si iniziano a scaldare i motori per le comunali di Milano

Mission Impossible episodio 10. A scrivere il copione ci sta provando il centrodestra, forte della spinta del governo Meloni, del sostegno della Regione guidata da Attilio Fontana (ma terremotata da Matteo Salvini, con molti flussi nei vasi comunicanti del centrodestra, che stanno premiando i due alleati-rivali della Lega) e di un centrosinistra che in Lombardia fa più fatica che altrove ad arare il campo largo (anche perché qui i Cinque stelle restano poca cosa). A giugno in Lombardia non ci saranno solo le europee ma si voterà in tanti comuni, tra i quali anche due caposaldi del centrosinistra: Bergamo e Cremona. Il centrodestra punta su candidati civici per conquistare le amministrazioni locali lombarde e scaldare i motori in vista della madre di tutte le contese dopo le europee: il comune di Milano.