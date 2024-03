Will for Calenda. Azione candida Alessandro Tommasi alle europee

Il fondatore di Will Media è il cappello dal cilindro del leader di Azione. Con lui il leader di Azione vuole lavorare anche dopo le europee per un Terzo polo senza Renzi

“Il nostro obiettivo è portare il mondo di fuori dentro alla politica”. Aspirazioni grilline? “Macchè”, si schermisce Alessandro Tommasi. “Al massimo – dice – il nostro progetto è più simile a quello di Berlusconi nel 1994, vogliamo portare nella politica la meritocrazia, come nelle aziende, cambiando i metodi decisionali dei partiti tradizionali”. Fatte le dovute proporzioni, qualcosa di berlusconiano questo manager 38enne ce l’ha. Non solo il doppio petto con il quale ieri si è presentato a Palazzo Madama. Come aveva anticipato il Foglio, Calenda lo ha scelto: sarà "il candidato di punta" di Azione per le europee nel collegio del Nord-Ovesta.