Calenda pesca da Instagram la sua carta per le europee: il fondatore di Will

Alessandro Tommasi, fondatore della pagina instagram da 1,6 milioni di follower, ha lanciato il suo movimento Nos per le europee e sarà alleato di Azione e + Europa. Il suo obiettivo? Far fare pace a Renzi e Calenda

“Il centro ha un problema di personalismi, Renzi e Calenda sono straordinari leader ma servono nuove regole alla politica”, dice Alessandro Tommasi, fondatore della pagina di informazione social Will, che conta oggi 1,6 milioni di follower, e che ha lasciato a settembre per lanciarsi nella sua nuova avventura: Nos. Oggi si terrà a Milano l’evento di lancio di questo nuovo movimento politico, a cui dovrebbero partecipare più di mille persone, in vista di una candidatura alle elezioni europee insieme ad Azione e +Europa. Ma l’obiettivo di Tommasi non si limita a un seggio a Bruxelles: con Nos vorrebbe infatti riuscire a costruire, all’indomani delle elezioni, un soggetto politico di centro sulle ceneri del defunto Terzo polo.