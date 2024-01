Calenda accoglie Rosato e Bonetti in Azione per creare un Terzo polo senza Renzi

I due deputati avevano già lasciato a fine estate il partito dell'ex premier. Bonetti sarà nominata vicepresidente mentre Rosato ricopre già da stamattina il ruolo di vicesegretario del partito di Calenda. Il progetto è quello di un partito unico di centro

Questa mattina alla Camera il leader di Azione Carlo Calenda ha annunciato l’ingresso nel partito di Elena Bonetti e Ettore Rosato, la prima uscita da Italia Viva a settembre, il secondo a ottobre. “Proporrò alla prossima assemblea l'elezione di Bonetti a vicepresidente di Azione, mentre Rosato sarà da subito vicesegretario con delega all'Organizzazione e agli Enti locali", ha detto stamattina Calenda. Bonetti avrà anche l’incarico di lavorare alla creazione, dopo le elezioni europee, di un nuovo partito del centro “che sappia davvero mettere insieme le tradizioni popolari, piu' cattoliche, con quelle liberali, repubblicane, socialiste”, ha spiegato la stessa ex ministra per la Famiglia.

Insomma, un Terzo polo senza Renzi, progetto che da tempo Calenda aspirava a realizzare e che si fa ora più concreto con l’ingresso in Azione di due ex colonne portanti di Italia Viva. “Ho la grande ambizione di voler contribuire alla creazione di un partito che abbia la capacità di rompere il bipolarismo. Voglio spendermi in questo progetto”, ha detto Rosato stamattina. Il deputato era in rotta con Matteo Renzi da quest’estate, in seguito al fallimento del progetto del Terzo polo.

