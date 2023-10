Il centro centrifugo: Moratti torna in FI, Bonetti attacca Renzi

Se in Italia c’è un Centro, è un centro centrifugo. Scappano tutti. Ieri Letizia Moratti, prima aspirante federatrice dei riformisti-moderati, poi corteggiata da Italia viva e da Azione, ha salutato entrambe le litiganti gambe del Terzo polo. “Ciao amici, io torno in Forza Italia”. Antonio Tajani l’ha riaccolta con parole di miele: “Bentornata nella tua famiglia politica, Letizia!”. Intanto, Italia viva si avvia al congresso nazionale. Alla carica di presidente ci sarà un solo candidato: Matteo Renzi. Proprio lui dal palco del teatro Parenti di Milano, dove due giorni fa ha annunciato la candidatura, ha attaccato duramente i due fuoriusciti illustri degli ultimi giorni, l’ex ministra Elena Bonetti e l’ex coordinatore di Iv Ettore Rosato. “Quelli che mi chiedevano un congresso democratico, poi se ne sono andati prima del congresso perché hanno avuto paura, ma se sei nato comparsa non diventi attore protagonista solo chiedendo a un altro di andarsene”. Parole talmente dure che, per la prima volta, Bonetti ha risposto a tono all’ex capo: “Caro Matteo, l’idea che siano tutti comparse tranne te è il problema della comunità di Iv. Osservo comunque che c’è un po’ troppo nervosismo per delle semplici comparse che se ne vanno. È per le mie idee che mi sono dimessa da ministra, non accetto lezioni sulla paura da te”. Poi ancora: “Da quando ho fatto la scelta di lasciare Iv i miei social sono costantemente invasi di insulti volgari, violenti e sessisti dei tuoi sostenitori”. Risposta chiama risposta. Affidata questa volta a un renziano di strettissima osservanza, Francesco Bonifazi: “Cara Elena, eri una professoressa associata di matematica a Pavia: senza un voto grazie a Renzi hai fatto la ministra e la deputata. Hai chiesto di fare un congresso e sei scappata: adessocerchi visibilità aggredendo Matteo. Da quando te ne sei andata perché andavi poco in tv nessuno ti chiama”. Toni non proprio amichevoli.

