“Derenzizzare” (e perdere) Firenze. La tentazione di Elly

In quella che fu la culla del renzismo Schlein andrà con Italia viva o con le sinistre? Maria Elena Boschi avvisa: "Il Pd non ci dia per scontati, in Toscana stanno cambiando idea praticamente su tutto”

In video collegamento nell’ex carcere di Firenze Elly Schlein presenta la nuova scuola di formazione regionale del Pd. Con lei c’è Emiliano Fossi, segretario regionale del partito, già renziano, orlandiano e oggi schleiniano. A Firenze in un ex stazione, la Leopolda, Matteo Renzi lanciò un progetto politico che avrebbe cambiato il Pd e tutta la politica nazionale. Lei dall’ex carcere del capoluogo toscano spiega: “Siamo convinti che ci sia un grande bisogno di fare formazione politica per costruire una nuova classe dirigente”. Una classe dirigente per sostituire quella che segnò il decennio del riformismo Pd proprio partendo da Firenze e dalla Toscana? Si può davvero “derenzizzare” quella che del renzismo fu patria e culla? E’ quello che sognano gli esponenti locali di Sinistra italiana che nel capoluogo fiorentino non vedono "l'effetto Schlein", è quello che teme Italia viva e un pezzo del riformismo dem in regione: "Il Pd sta cambiando idea su tutto qui". Qualcosa in pentola sobbolle. Le cose sono in movimento.