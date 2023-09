Rosato lascia Iv? Lui: “Alla festa del partito non vado. Decidete voi che significa”

Per dirla con le parole di un parlamentare di Italia viva, “l’uscita di Rosato dal partito è come quelle notizie di borsa che vengono metabolizzate anzitempo. Quando si verificherà davvero, nessuno gli darà più tanta importanza, visto quanto è data per scontata”. E quindi alla fine Ettore Rosato che fa, lascia Renzi per accasarsi con Calenda? “Non confermo e non smentisco. Semplicemente, non parlo”, dice lui al Foglio. Ma è chiaro che la sua assenza alla festa di Italia viva, in corso a Santa Severa fino a domenica, ha fornito qualche elemento in più per ritenere l’uscita molto vicina. “E’ vero, non ci vado. Questo è l’unico dato di fatto. Decidete voi come interpretarla. Traetene voi le conseguenze”, aggiunge ancora Rosato, sibillino. Non certo fugando i dubbi che circolano in queste ore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE