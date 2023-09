Renzi si candiderà alle europee con Il centro. Bene, ma basta geometrie strambe

L'ex premier lancia il nuovo progetto. Il tentativo di dare uno sbocco per gli elettori delusi di FI e Pd, che non sia un mugugno astensionista, è apprezzabile. Ma lo spaziop indicato dal leader di Italia viva è illusorio

Matteo Renzi ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee con una lista chiamata “Il centro”. Così si chiude il lungo equivoco della federazione tra Italia viva e Azione di Carlo Calenda e questa è una buona notizia. In elezioni con il sistema proporzionale è meglio che non si cerchi di costruire coalizioni posticce e che ogni proposta politica verifichi il proprio consenso. Renzi ha preferito rischiare di non superare il quorum del 4 per cento pur di non proseguire nella sceneggiata dell’accordo e disaccordo con Calenda, che adesso si troverà di fronte lo stesso dilemma.