Renzi lancia "Il centro" e annuncia: "Mi candido alle europee"

"C'è uno spazio in Europa. Italia viva non lascia ma raddoppia. il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente a mettersi in gioco. È il momento di scrivere una pagina nuova", ha detto l'ex premier. Una riavvicinamento a Calenda? "Mi pare abbia escluso questa possibilità"

"Noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand de Il centro. Ho detto che non saremo soli e abbiamo 9 mesi per presentare il nostro progetto. In questo scenario il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia viva a mettersi in gioco. Il primo a mettersi in gioco sarò io, lo farò candidandomi al Parlamento europeo". Matteo Renzi inaugura la corsa alle elezioni europee del prossimo anno, lo fa in una conferenza stampa a Milano in cui annuncia il nuovo percorso e ne racconta le ragioni: "C'è uno spazio" in Europa", ha spiegato il senatore ed "è il motivo per cui vi annunciamo che Italia Viva non lascia ma raddoppia".

L'ex premier ha poi aggiunto che si candiderà nella circoscrizione di Nord-Ovest. "Per noi è un fatto politico di grande importanza: è il momento di scrivere una pagina nuova in Europa. Le nostre ambizioni sono molto più alte. Candidiamo il Centro a governare l’Europa. Se facciamo un risultato tale da mandare qualcuno di noi al Parlamento europeo, quel qualcuno fa la differenza, perché quei numeri vedranno nel gruppo centrista un ruolo centrale nella maggioranza", ha continuato Renzi, assicurando che il progetto europeo comunque non segnerà la fine di Italia viva: "Il congresso si farà".



Quanto all'ormai ex alleato Carlo Calenda e alla possibilità che le loro strade possano in qualche modo incontrarsi nuovamente sulla via che porta a Bruxelles, nella lista "Il Centro", Renzi dice di non avere "alcun tipo di ostilità" verso il leader di Azione, ma aggiunge: "Mi pare abbia escluso questa possibilità. A mio giudizio la sua posizione merita il mio rispetto. Auguri e buon lavoro".