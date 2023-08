Renzi e Calenda: ma fate “sul serio”?

Propone il premierato, che non piace a Calenda. Sorride quando parla di Richetti, che è il vice di Calenda. E quando accenna al salario minimo lo fa così: “E’ la proposta della Cgil e di Conte che anche altri leader hanno firmato”. Altri leader. Cioè Calenda. E allora alla fine della pirotecnica conferenza stampa tenuta ieri da Matteo Renzi, più delle sue proposte per l’Italia, forse resterà questo: l’ombra di Calenda, assieme al riverbero del litigio sul Twiga e al ricorso alla parola “sul serio” che Renzi ha utilizzato per convocare la sua conferenza stampa, richiamando alla necessità di discutere delle cose davvero importanti.

