Il Twiga e il Terzo polo, ovvero come farsi del male da soli

Da Marco Cappato al Twiga, per il Terzo polo ogni pretesto è buono per litigare. Dovrebbero essere il centro laico e pensoso, quello che a colpi di dossier discute su soluzioni non ideologiche, pragmatiche e, soprattutto, in grado di disarticolare centrodestra e centrosinistra, mettendo al bando gli speculari populismi, e invece lo schieramento riformista è un generatore continuo di polemiche. In grado ormai persino di superare gli steccati, i tradizionali litigi tra Azione e Italia viva che hanno bloccato il percorso verso il partito unico. Ormai è un tutti contro tutti anche dentro i due partiti. E’ come nel wrestling, royal rumble, trenta dentro un ring e giù botte da orbi. Il ring in questo caso è Twitter, anzi X, il social di Elon Musk che per i terzopolisti è come il fiasco per l’alcolizzato, devastante, ma irrinunciabile. Si discute qui se sia giusto appoggiare o meno Marco Cappato per lo scranno a palazzo Madama che fu di Silvio Berlusconi ed è sempre questo il luogo eletto per scegliere se sia o meno opportuno pranzare il fine settimana al Twiga, il locale in Versilia di Daniela Santaché e Flavio Briatore, come hanno fatto nel week-end gli esponenti di Iv Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi e Luciano Nobili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE