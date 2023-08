Il Terzo polo è finito. Prenderne atto, Giachetti ha ragione

Il sedicente Terzo polo è attraversato da tensioni che non danno segnali di arresto. Si trattava di un’alleanza elettorale che non è mai diventata una formazione unica e nemmeno una coalizione, come dimostra il fatto che sulle principali questioni in discussione, il salario minimo, la commissione Covid e l’elezione diretta del premier, le posizioni di Italia viva e di Azione divergono radicalmente. Roberto Giachetti, parlamentare di Italia viva, in una dichiarazione a Radio Leopolda si è chiesto se “ha ancora un senso… stare insieme?”. Concludendo che sarebbe meglio separare i gruppi parlamentari, anche se ha aggiunto che “questa è la mia opinione che sicuramente non sarà raccolta”. Non ha ragione a esserne tanto sicuro: il fatto è che l’evoluzione politica postelettorale ha fatto intendere che il disegno di un “Terzo polo” intermedio tra gli schieramenti principali e in grado di raccogliere le defezioni di chi da una parte e dall’altra non si riconosce nello schema (quasi) bipolare uscito dalla urne era illusorio.

