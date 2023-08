Renzi, Calenda e gli altri: il centrismo che non c'è

L’altra canzone dell’estate, a parte i lanzichenecchi, è la lite continua tra i due capi del centro liberale e riformista, che dovrebbe vestire lino stazzonato. In realtà un centro liberale in Italia non esiste, ma non perché Calenda e Renzi litigano, ci deve essere un motivo più profondo. Prima dei dioscuri del neocentrismo, gente esperta che ha saputo fare politica e che è managerialmente padrona dei dossier riformatori, anche se adesso si scherzano ogni giorno e si perculano per ogni dove, molti altri hanno provato, con l’appoggio di settori rilevanti della società civile, a trasformare in voti, in eletti, in forza parlamentare, il centro liberale o terze forze azioniste di sicuro e austero lignaggio. E hanno sempre rigorosamente fallito. Chi è andato più vicino all’obiettivo è stato Marco Pannella, ma il suo era un movimento radicale, appunto, sostenuto dal profetismo del capo e dalla sua abilità fregolistica e affabulatoria. Pannella a suo modo faceva “sul serio”, come recita il mantra di Azione, ma sapeva mascherare bene la serietà degli intenti, dei programmi, dei comportamenti.



