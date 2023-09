Per la grande manifestazione del Pd si valutano location di livello. Incognita Renzi a Firenze

Il Pd medita di fare le cose in grande per la manifestazione preannunciata domenica alla festa dell’Unità di Ravenna dalla segretaria Elly Schlein. Due le location che il Nazareno ha individuato: piazza San Giovanni e il Circo Massimo. Si tratta di luoghi che con la dovuta accortezza possono essere transennati in modo da non dover trasportare masse oceaniche, ma sono piazze ben più ambiziose di piazza del Popolo o Piazza Santi Apostoli dove il Partito democratico da qualche tempo in qua predilige fare le sue manifestazioni perché sono piccole e facilmente “riempibili”. Per riuscire nella non facile impresa la macchina organizzativa del Pd è stata già allertata: quel che la segretaria dem non si può permettere è infatti il rischio del flop. Per questa ragione torneranno i “vecchi” pullman per trasportare le truppe militanti nel luogo della manifestazione. Non è ancora dato sapere se, come ai “vecchi tempi”, verrà offerto anche un “cestino” per il pranzo. Le casse dem infatti non sono pienissime, ma è anche vero che questa volta il Pd non si può concedere il lusso di non centrare l’obiettivo. Tanto più che il confronto con la manifestazione che il leader della Cgil Maurizio Landini ha indetto per il 7 ottobre (e alla quale parteciperà anche il Pd) sarà inevitabile. Fino a qualche mese fa al Nazareno non si escludeva di poter raggiungere quota 30 per cento alle elezioni europee. Proprio sul Foglio l’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, aveva spiegato che questo risultato era possibile. Ora le prospettive si sono notevolmente abbassate: il 24 per cento verrebbe considerato un trionfo. Ma anche questo obiettivo non è facile da raggiungere: gli occhi dei massimi dirigenti del Partito democratico sono puntati sui sondaggi riservati che rivelano una ripresa del Movimento 5 stelle. Una ripresa che potrebbe impedire al Pd di raggiungere anche quel risultato.

