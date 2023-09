Così Renzi punta alla presidenza del Consiglio europeo

"Se c'è una possibilità, perché non provarci?". Ecco il piano del leader di Italia viva per succedere a Michel. Puntando sull'amicizia con il presidente francese Macron

“Mi gioco tutto. Anche questa volta, faccio all-in”. Ai suoi parlamentari, ai più stretti confidenti, Matteo Renzi in queste ore non sta nascondendo la grossa ambizione: “Se c’è la possibilità di diventare il prossimo presidente del Consiglio europeo, perché non provarci?”. E siccome lui è convinto che quella possibilità ci sia, che quello spazio potrà aprirsi, ci proverà. Così, prima di presentare il rebranding di Italia viva con il marchio “Il Centro”, con cui correrà alle elezioni europee del giugno prossimo, ha voluto infondere le truppe della sua consueta spavalderia. “La soglia del 4 per cento? Deve rimanere così com’è: incentiva le aggregazioni e con almeno 3-4 europarlamentari qualcosa puoi contare. Ce la possiamo fare. Ma ognuno dovrà metterci la faccia, come sto facendo io stesso in prima persona”.