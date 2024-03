Nordio valuta ancora modifiche sui test psicoattitudinali ai magistrati

Come era prevedibile, la decisione del governo di introdurre i test psicoattitudinali per l’ingresso in magistratura ha scatenato la dura reazione del mondo togato. L’Anm ha parlato di “ingerenza del governo” e ha paventato uno sciopero. Fonti vicine a Via Arenula, però, fanno sapere che il testo del decreto legislativo è ancora aperto ad aggiustamenti. Lo scopo sarebbe evitare lo scontro frontale con le toghe. In questo contesto si inserisce la proposta che Ernesto Carbone, membro laico del Csm, avanza al Foglio: “Sottoporre i magistrati ai test psicoattitudinali già previsti per le forze dell’ordine, ma prima dell’esame scritto e orale, quindi prima del concorso, così da rispettare la Costituzione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE