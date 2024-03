“Bene l'introduzione dei test per le toghe”. Parla l'ex ministro Nitto Palma

“Sono favorevole ai test psicoattitudinali per l’accesso in magistratura. Non credo che si possa dire che si tratta di un attacco all’immagine del magistrato. E’ semplicemente una cautela rispetto a una professione che incide direttamente sulla vita delle persone. Io posso essere un genio del diritto, ma se non sto a posto con la testa non sarò mai un buon magistrato”. Lo dichiara al Foglio Nitto Palma, ex magistrato ed ex ministro della Giustizia nel quarto governo Berlusconi. Proprio ieri sera, sfidando l’Associazione nazionale magistrati che aveva già annunciato battaglia, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo predisposto dal ministro Nordio che introduce i test psicoattitudinali per le toghe.

