Test psicoattitudinali e fuori ruolo: la partita fra governo e toghe

La commissione Giustizia del Senato propone al governo di introdurre test psicoattitudinali per i magistrati. L'Anm (a sorpresa) non si scompone: c'entra il clamoroso passo indietro della maggioranza sul taglio delle toghe fuori ruolo

La commissione Giustizia del Senato ha approvato ieri il parere (non vincolante) sullo schema di decreto legislativo relativo all’ordinamento giudiziario. Nel parere si chiede al governo di valutare “la possibilità di prevedere l’eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura”. La previsione è frutto di un accordo raggiunto dopo diverse settimane da Lega e Forza Italia (da sempre favorevoli ai test) con Fratelli d’Italia, inizialmente più prudente sul tema.