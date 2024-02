Una sola prova scritta per reclutare 700 magistrati. La pazza idea del governo

Come se non bastassero gli sfaceli della giustizia italiana e le continue figuracce delle toghe, il governo ha pensato bene di rimpinguare l’organico della magistratura attingendo tra le file dei magistrati onorari, con anche soltanto sei mesi di esperienza, e attraverso un concorso semplificato. Nella bozza del nuovo decreto sul Pnrr, che approderà nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, si prevede infatti un concorso straordinario per circa 700 posti riservato ai magistrati onorari, cioè coloro che non sono entrati in magistratura tramite concorso (dal giudice di pace al viceprocuratore onorario) e ai quali sono affidate controversie civili e penali di minore importanza. Il concorso consisterebbe in una prova scritta, anziché tre, e nessuna prova orale. Per partecipare alla procedura basterà aver svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei mesi. Inoltre, i vincitori sarebbero esentati dal tirocinio iniziale di 18 mesi, obbligatorio per tutti i magistrati reclutati con il normale concorso. Le toghe selezionate sarebbero poi destinate agli uffici giudiziari più in sofferenza. Tutto ciò “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi Pnrr”.

