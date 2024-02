Il Senato dà il via libera alla riforma Nordio: un piccolo passo garantista

Il disegno di legge passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio ai limiti alla carcerazione preventiva e l'intervento sulle intercettazioni: cosa prevede il provvedimento

Con 104 voti favorevoli e 56 contrari, l’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di riforma della giustizia proposto dal Guardasigilli Carlo Nordio. Il testo sarà ora trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva. Il provvedimento non contiene soltanto l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (tanto auspicata da sindaci e amministratori locali di tutta Italia), su cui si è concentrata quasi interamente l’attenzione di politica e media.