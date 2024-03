Nordio sfida le toghe sui test psicoattitudinali

Il ministro della Giustizia propone l'introduzione di test psicoattitudinali per l'accesso in magistratura. L'Associazione magistrati insorge: "Incostituzionale". Oggi il Consiglio dei ministri. Resta il nodo valutazioni

Test psicoattitudinali per i magistrati, valutazione della professionalità, collocamento fuori ruolo. Sono i tre aspetti principali su cui si concentreranno i decreti legislativi che saranno approvati oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Tre questioni che rischiano di riaccendere lo scontro fra governo e magistratura, come dimostra la presa di posizione preventiva dell’Associazione nazionale magistrati, che, riunitasi sabato, ha definito “contrari alla Costituzione” i test psicoattitudinali per l’accesso in magistratura. Intanto Enrico Costa (Azione) attacca il ministro Nordio sulla valutazione delle toghe: “Grazie a lui i magistrati che sbagliano non pagheranno”.