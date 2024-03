Il responsabile dell'ufficio colabrodo alla procura nazionale antimafia? Promosso

Qualora in sede giudiziaria venissero confermati gli 800 accessi abusivi alle banche dati della procura nazionale antimafia da parte del finanziere Striano sarebbe inevitabile chiedersi chi avesse il compito di controllare ma non l’ha fatto. Risposta: a coordinare la struttura era Giovanni Russo, all’epoca procuratore aggiunto alla Dna. Quando nel maggio 2022 Melillo è diventato procuratore nazionale antimafia e ha scoperto il colabrodo attorno alle banche dati, ha subito tolto il coordinamento a Russo. Anziché essere lasciato ai box per un po’, però, Russo è stato persino promosso: pochi mesi dopo, a dicembre, il ministro Nordio lo ha nominato capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Ma facciamo un passo indietro.

