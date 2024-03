Il Cdm approva i test psicoattitudinali per magistrati e una stretta al Superbonus

Nordio: "Nessuna invasione della politica. L'esame è previsto per tutte le funzioni più importanti del paese". Giorgetti: "Stop a ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo predisposto dal Guardasigilli Carlo Nordio che prevede l’introduzione dei testi psicoattitudinali per l’accesso in magistratura. La misura ha provocato la protesta preventiva dell’Associazione nazionale magistrati, secondo cui i test sono “incostituzionali”. L'altra importante misura approvata in Cdm è un decreto che stringe i bulloni del Superbonus, che come ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha avuto "effetti devastanti sulla finanza pubblica".

I test psicoattitudinali per i magistrati

"L'esame psicoattitudinale è previsto praticamente per tutte le funzioni più importanti del paese: per i medici, per i piloti d'aereo, ma soprattutto per le forze dell'ordine", ha dichiarato Nordio in conferenza stampa. "Vorrei porre una domanda a chi polemizza tra i miei ex colleghi - ha aggiunto -. Il pubblico ministero è il capo della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria viene sottoposta ai test psicoattitudinali. Se noi sottoponiamo ai test psicoattitudinali chi ubbidisce al comandante, è possibile non sottoporre questi test a chi ha la direzione della polizia giudiziaria? Non credo sia razionale polemizzare per l'introduzione di un test psicoattitudinale nei confronti di chi governa la polizia giudiziaria che è per legge sottoposta a rigorosissimi test psicoattitudinali".

"Quello che abbiamo introdotto non è affatto un'invasione di campo da parte del governo nei confronti della magistratura, perché tutta la procedura è affidata al Consiglio superiore della magistratura", ha aggiunto. "Non ci sono interferenze da parte del governo. Il test sarà condotto da docenti universitari in materie psicologiche e la valutazione finale sarà rimessa alla commissione che decide sulle prove scritte e orali".

"Parlare di oltraggio a dipendenza della magistratura è assolutamente improprio. Questa disciplina non si applica ai concorsi in atto, ma entrerà in vigore successivamente. L'intera procedura è sotto la responsabilità del Csm. Non c'è nessun vulnus, nessuna lesa maestà", ha concluso.

Superbonus, Giorgetti: "Stop a sconto in fattura e cessione del credito"

"Il governo ha approvato un decreto in materia di bonus edilizi energetici che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano", ha spiegato il ministro Giorgetti in conferenza stampa. "Abbiamo eliminato la disposizione della remissione in bonus che avrebbe consentito fino al 15 ottobre 2024 le correzioni, con il pagamento di minime sanzioni, di tutte le comunicazioni già intervenute. Abbiamo poi previsto per tutte le nuove fattispecie una comunicazione preventiva, quando si inizia il lavoro, in modo da avere un monitoraggio preventivo del fenomeno e non solo quando le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate", ha detto.