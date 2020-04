Quel processo non deve finire

Ormai siamo all’ultima sfida, corpo a corpo. Stavolta viene giù tutto. Se la Cassazione rende definitiva l’assoluzione di Calogero Mannino crolla l’intera impalcatura della trattativa Stato-mafia. La posta in gioco è altissima, specie per chi, come il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, il filo della Trattativa lo segue da anni. Scarpinato e i sostituti Giuseppe Fici e Sergio Barbiera fanno ricorso e sollevano una questione di illegittimità costituzionale. Si giocano l’ultima carta di fronte ai teoremi che crollano...

