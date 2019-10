Ucciardone dreaming

Diciamolo. Legge dopo legge, comma dopo comma, decreto dopo decreto, l’Italia rischia di diventare un immenso Ucciardone. Stanno tutti lì a invocare il carcere duro e l’ergastolo ostativo, ad apparecchiare manette per corrotti e corruttori, a inasprire le pene per ogni reato contro la Pubblica amministrazione, a cancellare ogni clemenza per i detenuti che si siano macchiati di peculato o di concussione, di abuso di ufficio o di malversazione. Tutti in galera dovranno marcire. Basta con gli arresti domiciliari o...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.