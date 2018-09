Il M5s alla guerra delle toghe

Roma. “Le correnti sono il male della magistratura e danneggiano l’efficienza della macchina giudiziaria”, dice. “Sono soltanto delle lobby. Potere per il potere. Bisogna farle sparire”, aggiunge. “Interverremo per legge. Non c’è alcun dubbio. E’ arrivato il momento. La misura è colma”. Non è Silvio Berlusconi a parlare, non è neanche il vecchio ministro della Giustizia Roberto Castelli, ma è Michele Giarrusso, avvocato, senatore Cinque stelle, già capogruppo in commissione Giustizia, il secondo più votato per la presidenza della commissione...

