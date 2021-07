Chi negozia a nome dell'Ue con Xi Jinping?

Chi negozia a nome dell'Unione europea con la Cina? L'interrogativo appare quantomai legittimo, dopo che Angela Merkel ed Emmanuel Macron ieri hanno avuto un vertice in teleconferenza a tre con Xi Jinping per discutere delle relazioni sino-europee. Tra una conferenza con i Balcani occidentali (nel caso di Merkel) e un incontro con Sergio Mattarella (nel caso di Macron), la cancelliera tedesca e il presidente francese hanno trovato il tempo per discutere per un'ora con il leader della Cina, pochi giorni dopo le cerimonie per il centenario del Partito comunista cinese e nel momento in cui prosegue la persecuzione degli uiguri e la repressione del campo pro-democrazia a Hong Kong. Xi ha auspicato più “collaborazione” dall'Ue “per condurre con successo i dialoghi ad alto livello nei settori dell'economia, del commercio, delle scienze umane, del digitale e del clima". La richiesta del presidente cinese all'Ue è di svolgere “un ruolo più attivo negli affari internazionali” affermando la propria "autonomia strategica" (dagli Stati Uniti di Joe Biden).



Nel momento in cui l'Ue esita di fronte alla richiesta di Joe Biden di un'alleanza delle democrazie per contenere la Cina, il formato scelto e il contenuto della discussione tra Xi, Merkel e Macron sono particolarmente significativi. Già il 30 dicembre, al momento della conclusione dell'accordo sugli investimenti tra Ue e Cina, era stato scelto un formato ridotto. Affianco a Charles Michel e Ursula von der Leyen, l'Ue era rappresentata anche da Merkel e Macron. Se la presenza della cancelliera era giustificata dal fatto che la Germania aveva la presidenza di turno dell'Ue, quella del presidente francese non aveva senso dal punto di vista protocollare. Questa volta il formato è ancor più ristretto. Xi ha bypassato Michel e von der Leyen, rivolgendosi direttamente ai leader di Germania e Francia. Merkel è stata (e rimane) la grande sponsor dell'accordo sugli investimenti. Macron promuove l'autonomia strategia anche in chiave anti-americana. La Commissione di von der Leyen, per contro, a giugno aveva pubblicato un documento inusualmente duro con Pechino, in cui invitava i leader dell'Ue a cogliere la mano tesa di Biden sulla Cina. Xi ha individuato due grossi anelli deboli dell'Ue sulla Cina e li sta sfruttando al meglio. L'ufficio della cancelliera ha ammesso di aver discusso delle relazioni Ue-Cina, di commercio internazionale, protezione del clima e biodiversità, oltre che di questioni internazionali e regionali.



Secondo i media cinesi, Merkel e Macron avrebbero dato il loro sostegno alla firma e alla ratifica dell'accordo sugli investimenti Ue-Cina. Il dossier è sostanzialmente bloccato, dopo che Pechino ha imposto sanzioni di rappresaglia contro diplomatici e deputati europei per le misure restrittive dell'Ue sulle persecuzioni degli uiguri. Il Parlamento europeo ha minacciato di non approvare l'accordo, se le sanzioni cinesi non saranno cancellate. La Commissione finora ha mantenuto una linea ambigua. Il vicepresidente, Valdis Dombrovskis, ha detto più volte che non ci sono le condizioni per la ratifica dell'accordo. Ma il lavoro tecnico per arrivare alla ratifica continua. E la scorsa settimana la Commissione ha ribadito di essere favorevole alla sua entrata in vigore perché conveniente per l'Ue.



Il fatto che il vertice a tre sia in chiave anti-Biden emerge anche da altri resoconti della discussione. Secondo i media cinesi, Xi ha lanciato un appello a Merkel e Macron per sfruttare quelle che ha definito le “opportunità” della Belt and Road Initiative (le Nuove Vie della Seta). Appena due settimane fa, la cancelliera tedesca e il presidente francese avevano dato il loro accordo al vertice del G7 per lanciare un'alternativa democratica alle Nuove Vie della Seta di Xi Jinping con l'iniziativa "Build Back Better World”. La teleconferenza di ieri solleva una marea di interrogativi: come reagiranno Michel e von der Leyen dopo essere stati esautorati? Cosa diranno gli altri stati membri, piccoli e grandi, nel momento in cui la coppia franco-tedesca negozia direttamente con Xi la politica dell'Ue? Il Parlamento europeo cederà alle pressioni di Germania e Francia per far passare l'accordo sugli investimenti?



A proposito della conferenza sui Balcani occidentale, invece, Merkel ieri ha detto che "è nell'interesse stesso dell'Ue di portare avanti il processo" di allargamento. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha fatto eco alla cancelliera. "La nostra prima priorità è accelerare l'agenda dell'allargamento in tutta la regione e sostenere i nostri partner dei Balcani occidentali nel loro lavoro per realizzare le riforme necessarie per avanzare sul loro percorso europeo", ha detto von Der Leyen. A proposito dell'incontro tra Macron e Mattarella, sul Foglio Jean-Pierre Darnis spiega le due visioni e ambizioni di Italia e Francia sul trattato dell'Eliseo: Roma preferisce un rapporto basato su progetti e iniziative settoriali, mentre i francesi vorrebbero meccanismi che possano creare un quadro stabile di governabilità.

