Perché l'AfD, Wilders in Olanda e i sovranisti nordici non firmano con Salvini&Co

Fondare l’internazionale dei nazionalisti in Europa e trasformarla nella seconda formazione politica del continente è un’impresa molto più complicata che lanciare una “Carta dei valori” dai contenuti piuttosto vaghi. Lo dimostra la lista degli assenti dal documento su cui Viktor Orbán, Matteo Salvini, Matteus Morawiecki e Marine Le Pen hanno raccolto le adesioni di sedici partiti (in realtà quindici, perché uno ha rinnegato subito la firma) delle destre populiste e anti immigrazione dell’Ue. Le ragioni sono le più svariate, ma l’assenza di partiti come Alternativa per la Germania, il Partito per la libertà dell’olandese Geert Wilders, i Democratici svedesi, i Veri finlandesi o i belgi della N-VA dimostra che non basta essere critici dell’immigrazione, dell’Ue superstato o dell'euro per aderire.

