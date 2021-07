Sorpresa! Per Salini (FI) "la carta dei valori dei sovranisti è un passo verso il Ppe"

"Chi leggesse la Carta dei valori presentata oggi da alcuni partiti della destra europea, non potrebbe non considerarla uno sforzo di moderazione. Sancisce un significativo avvicinamento delle forze sovraniste a un crescente, seppur ancora timido, europeismo". Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, vuole dirci che quella sottoscritta oggi da forze come il Pis polacco, il Vox spagnolo, il partito di Orban, la Lega e Fratelli d'Italia non è l'ennesimo tentativo della destra sovranista per strappare con Bruxelles, rinfocolare un euroscetticismo calante ma mai del tutto assopito, arroccarsi nelle identità nazionali? "Vengono ribaditi alcuni principi come quello della massima sussidiarietà. Chiesto il riconoscimento delle sovranità nazionali, che per altro non sono mai state messe a repentaglio dai trattati europei. E però allo stesso tempo si ribadisce la collocazione atlantica dell'Unione europea, il suo pieno riconoscimento storico e internazionale. Mostra, a mio avviso, una grande disponibilità a sedersi ai tavoli per discutere del futuro dell'Unione".

