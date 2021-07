Contro la variante Uefa

Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera, ieri su Twitter ha scritto con saggia ironia che tra le molte varianti finite sotto gli occhi attenti delle autorità sanitarie europee ce n’è una che finora ci è un po’ sfuggita di mano ed è quella che coincide con la variante Uefa. Al contrario delle tradizionali varianti, la variante Uefa ha una caratteristica unica che la rende particolarmente pericolosa: sfugge sistematicamente ai controlli e di fronte a sé non ha vaccini che la possono rendere innocua. Nella giornata di ieri, la variante Uefa è stata inquadrata bene dal ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, che con una certa irruenza ha detto ciò che in modo più diplomatico aveva detto giorni fa Mario Draghi. Tema: siamo sicuri che abbia senso organizzare la fase finale degli europei di calcio in una città, come Londra, in cui il ritmo dei contagi è tornato a essere sopra il livello di guardia, più cento per cento di contagi al giorno, e che da settimane è l’epicentro di una variante vera, la Delta, che promette di essere poco minacciosa per i paesi molto vaccinati, come il Regno Unito, e che promette invece di essere minacciosa per i paesi non ancora ben vaccinati, come il resto dell’Europa?

