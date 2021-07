Germania chiusa

Il Certificato Covid è appena entrato in funzione e la Germania sta già mettendo in pericolo la sua ragion d’essere, cioè permettere il ritorno alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19. Il governo tedesco ha deciso di inserire il Portogallo tra i paesi con variante preoccupante, a causa dell’impennata di casi provocata da quella Delta. Negli scorsi giorni Angela Merkel aveva criticato António Costa per aver permesso ai turisti britannici di entrare senza restrizioni. Nel fine settimana Berlino ha vietato gli ingressi sul suo territorio dal Portogallo (solo i cittadini tedeschi possono tornare sottoponendosi a test e quarantena) e ha informato l’Ue che la decisione va considerata come il “freno di emergenza” sulla libera circolazione previsto per le varianti pericolose. Problema: il regolamento sul Certificato Covid e una raccomandazione dell’Ue in materia non contemplano la possibilità di divieti di viaggio, ma solo di imporre test e quarantene a chi entra.

