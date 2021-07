Ucraina-Inghilterra, Uefa: "Nulli i biglietti venduti ai residenti in Gb"

A causa delle preoccupazioni per il diffondersi della variante Delta, la federazione europea ha deciso l'annullamento dei tagliandi venduti a partire dalla mezzanotte del 28 giugno a chi risiede in Inghilterra e voleva raggiungere Roma

I biglietti per il quarto di finale di Euro 2020 Ucraina-Inghilterra – in programma il 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma – venduti ai residenti in Gran Bretagna a partire dalla mezzanotte del 28 giugno saranno considerati nulli. Lo ha deciso l'Uefa in seguito alle preoccupazioni per il diffondersi della variante Delta nel Regno unito. In pratica tutti i biglietti messi in vendita dopo l'ottavo di finale che l'Inghilterra ha vinto contro la Germania. Del resto, che non ci sarebbero state deroghe rispetto all'imposizione di una quarantena di cinque giorni per chi proveniva dall'Inghilterra, si era capito subito. Ieri l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio d'Amato aveva detto al Foglio che chiunque fosse partito non avrebbe più potuto raggiungere lo stadio. E in effetti subito le stesse autorità britanniche si erano mosse per sconsigliare la partenza verso l'Italia.

Oltre all'annullamento dei biglietti venduti dal 28 giugno, l'Uefa ha anche bloccato la vendita e la trasferibilità di tutti i biglietti a partire dalle 21 di oggi. Un modo per restringere le maglie ed evitare il rischio di contagi.