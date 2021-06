Guida rapida ai quarti di finale di Euro 2020

Dopo le sorprese e le esclusioni eccellenti degli ottavi, l'Europeo entra nel vivo con le sfide che valgono un biglietto per Londra, dove si disputeranno semifinali e finale. Quel che c'è sapere sulle prossime partite in programma

Gli ottavi di finale hanno regalato sorprese ed esclusioni eccellenti, con Portogallo, Germania e Francia che hanno salutato il torneo. Adesso si fa sul serio, l'Europeo entra nel vivo con le sfide che valgono un biglietto per Londra, per il magico teatro di Wembley, dove si disputeranno semifinali e finale. In attesa di conoscere le migliori 4, ecco una guida rapida ai quarti di finale.

Pubblicità

Svizzera-Spagna (venerdì, ore 18)

Si giocherà a San Pietroburgo in Russia, l'appuntamento è alle ore 18 di venerdì per la partita che inaugura i quarti finale di Euro 2020. Dopo aver segnato 5 gol per due partite consecutive, un record per il torneo, la Spagna di Luis Enrique parte sicuramente con i favori del pronostico. Ma le partite dei giorni scorsi hanno insegnato che in questo Europeo è lecito attendersi sorprese. Tanto più se in campo c'è la Svizzera, che arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo aver eliminato ai rigori, e dopo una splendida rimonta, i campioni del mondo della Francia. E adesso sono pronti per un nuovo appuntamento con la storia.

Belgio-Italia (venerdì, ore 21)

Sarà probabilmente la sfida più avvincente di questi quarti di finale, e anche quella dal risultato più incerto. L'Italia riproporrà quasi del tutto l'undici che pur non brillando ha battuto l'Austria ai supplementari sabato scorso. A Mancini restano ancora pochi dubbi e potrebbe rivedersi Chiellini, nelle veci di anti Lukaku. L'attaccante dell'Inter, rappresenta il pericolo numero uno per gli azzurri, mentre gli altri due fenomeni del Belgio, De Bruyne e Hazard, usciti malconci dalla sfida vinta per 1-0 contro il Portogallo, proveranno fino all'ultimo ad essere della partita. Fischio d'inizio venerdì sera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Repubblica Ceca-Danimarca (sabato, ore 18)

La Repubblica Ceca vuole continuare a stupire, dopo aver eliminato a sorpresa l'Olanda con i gol di Holes e Schick. Proprio Shick, vecchia conoscenza del campionato italiano, si è dimostrato fin qui il punto di riferimento: sarà lui a guidare l'attacco contro la Danimarca, che parte comunque con i favori del pronostico. Dopo lo shock della prima partita con l'improvviso malore in campo di Eriksen, i danesi hanno cominciato a macinare, dimostrandosi una squadra tosta e ben organizzata: i 4 gol con cui hanno eliminato il Galles ne sono la prova. Per le conferma bisognerà attendere le di 18 di sabato pomeriggio, quando a Baku si accenderanno i riflettori dell'Olimpyc Stadium.

Ucraina-Inghilterra (sabato, ore 21)

L'ultimo quarto di finale andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma e sarà anche l'ultimo match del torneo giocato in Italia. Sulla carta non c'è partita, con l'Inghilterra di Southgate grande favorita e lanciata dopo la vittoria per 2-0 a Londra, contro gli eterni rivali della Germania. Sabato sera però, mancherà il colore di Wembley, a causa delle restrizioni anti Covid. Sull'altro fronte, l'Ucraina di Shevchenko e Tassotti che si è rivelata squadra stoica, capace di soffrire, aspettare e colpire al momento giusto, come è accaduto contro la Svezia, ai supplementari.