Il "calcio del popolo" non è di certo quello di Uefa e Fifa

Con l’elezione di Nasser Al-Khelaifi, il magnate e imprenditore qatariota proprietario del Paris Saint-Germain, a Presidente dell’Associazione dei Club europei si può forse dire concluso un importante capitolo della storia del calcio contemporaneo ma anche della politica globale. Il campo semiotico, ovvero i confini delle strutture di significato, entro cui è stato incanalato il dibattito sulla Super League è quello tipico delle dinamiche populiste. Un “calcio del popolo” puro, dei tifosi romantici contro il “calcio globale del capitale” raffigurato plasticamente da Florentino Perez e Andrea Agnelli. Sono questi ultimi, fisiognomicamente avidi e cattivi per definizione, a voler privare i tifosi della loro “sovranità”. Sono, come ha scritto Massimo Gramellini “immediatamente antipatici a tutti”. Come potevano allora i tifosi, per dirla con Ernesto Galli della Loggia, esimersi dal “tutelare e difendere la comunità calcistica”?

